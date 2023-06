Grecki portal ujawnia nieoficjalne informacje dotyczące śmierci Anastazji: "Dowody wskazują, że była torturowana"

Szczera 24 min. temu zgłoś do moderacji 62 1 Odpowiedz

Straszne. Wyrazy współczucia dla bliskich, a osobom, które na jej profilach i newsach o niej wypisują obrzydliwe rzeczy typu inwektywy i "sama się prosiła" życzę, żeby was dopadła karma za taką parszywość. Ona mogła być nawet nago, a i tak to nikomu nie daje prawda do skrzywdzenia jej.