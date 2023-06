27-letnia Anastazja nie żyje. BRAT dziewczyny opublikował poruszający wpis: "Sprawiedliwości stanie się zadość"

Antagonista 1 godz. temu zgłoś do moderacji 457 17 Odpowiedz

Brak zasady ograniczonego zaufania do obcych, durna wiara w kretyńskie hasła typu "co zdarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas" (czasem z Vegas się nie wraca...) lub skrajnie nierealna akceptująca (nie: tolerancyjna) postawa wobec inności czy egzotyki. Białą wykształconą dziewczynę dzieli wszystko z migrantem ekonomicznym z kraju tysiące km stąd. Nawet jeśli uznamy że są wśród nich wartościowi ludzie to pamiętajmy że w 1. kolejności wyrywają się najsprytniejsi, najczęściej skłonni łamać reguły. W jego kulturze kobieta ma zupełnie inną pozycję. Czy rozmawia się o niebezpieczeństwach kulturowych w szkołach? To nie jest problem tej jednej młodej dziewczyny, ogromnie mi jej żal. Najszczersze kondolencje dla rodziny.