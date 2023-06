Nie żyje 27-letnia Polka zaginiona na Kos. Głos w sprawie zabrał Zbigniew Ziobro (FOTO)

Dla tych wszystkich, którzy interesowaliście się zaginięcie Anastazji na wyspie Kos - dramatyczna i tragiczna informacja. W dniu dzisiejszym została odnaleziona (...) na wyspie Kos. Bezpośrednio dla Was przekazuję tę smutną informację z Grecji - mówił.

Zbigniew Ziobro potwierdza śmierć 27-letniej Polki

W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego - pisał na Twitterze.

27-letnia Anastazja zaginęła na wyspie Kos

27-letnia Anastazja wraz z chłopakiem przebywała w miejscowości Marmari, w której to pracowała w jednej z hotelowych restauracji. 12 czerwca kobieta zaginęła po tym, jak miała wybrać się ze znajomymi na drinka. Partner nie mógł jej towarzyszyć, bo wówczas pracował.

Z medialnych doniesień wynika, że wieczorem kobieta dzwoniła do mężczyzny, informując go, że ktoś odwiezie ją do hotelu na motocyklu. Po chwili dziewczyna wysłała partnerowi lokalizację, jednak gdy ten przybył na miejsce - już jej nie było. Śledczy zatrzymali w sprawie 32-latka z Bangladeszu, który miał widzieć dziewczynę jako ostatni. W jego mieszkaniu służby odnalazły ślady DNA Anastazji, a niedaleko miejsca zamieszkania - jej telefon.