Paulina Młynarska komentuje śmierć 27-letniej Polki i ubolewa nad "festiwalem nienawiści". "Ofiara nigdy nie jest winna"

Ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 366 97 Odpowiedz

Kobiety są już nawet winne,że je skrzywdzono, zgwałcono i zamordowano. Nie wiem właściwie czemu nie idziemy do więzienia za to że żyjemy, jesteśmy pokusa dla mężczyzn i powodujemy, że oni "glupieja". KOBIETY, OBUDZCIE SIE I NIE POZWOLMY TAK O SOBIE MOWIC. To nie my krzywdzimy, gwałcimy i oddajemy. TO MEZCZYZNI NAM TO ROBIA, A ODPOWIEDZIALNOSC ZA ICH NIEMORALNOSC NIE JEST PO NASZEJ STRONIE!!!