"Groźna" Zusje uderza w Martę Linkiewicz w zapowiedzi Fame MMA: "Nigdy nie powiedziałam, że chcę być twoją koleżanką"

Dotychczas Marta Linkiewicz i Zusje unikały ostrej wymiany zdań, a ostatnia konferencja z ich udziałem dla wielu była po prostu nudna. Wszystko wskazuje jednak na to, że coś zaczyna się w tej kwestii zmieniać. W serwisie YouTube pojawiła się właśnie zapowiedź gali , w której celebrytki po raz pierwszy wypowiadają się o sobie nawzajem nieco ostrzej. Jako pierwszą zaprezentowano "artystkę" znaną jeszcze do niedawna jako Luxurię Astaroth :

Marta, nigdy nie powiedziałam, że jestem twoją fanką i chciałabym być twoją koleżanką, jedyne, co powiedziałam, to to, że należą Ci się słowa uznania za pracę, jaką wkładasz w treningi. Rozumiem jednak, że nigdy nie otrzymałaś żadnej pochwały, dlatego nie ogarnęłaś tego, co powiedziałam na pierwszej konferencji. Lepiej w mordę dać, niż d*py dać, ja już wybrałam, a ty?