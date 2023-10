Grzegorz Markowski ma NIEŚLUBNEGO SYNA! Tabloid ustalił, kim jest matka dziecka. "Nie kochałem jej..."

Grzegorz Markowski przez lata ukrywał syna. Kim jest poprzednia wybranka rockmana?

Uporządkowane życie Markowskich zakłóciło niespodziewane wyznanie artystki. W 2006 r. Patrycja oznajmiła na łamach "Faktu", że ma przyrodniego brata . Nie mogła jednak powiedzieć zbyt dużo na jego temat, ponieważ nie miała okazji bliżej go poznać .

Redaktorzy dziennika dotarli również do samego zainteresowanego. 54-letni Piotr przyznał, że nie utrzymuje stałego kontaktu z ojcem, "poza jakimiś sporadycznymi telefonami".

Grzegorz Markowski przerwał wreszcie wieloletnie milczenie. Wywołany do tablicy muzyk potwierdził wszelkie doniesienia dotyczące wątku swojego bardzo wczesnego ojcostwa .

W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal, bo wszystko to działo się w moim rodzinnym mieście , niewielkim Józefowie pod Warszawą. Miasteczko wprost huczało od plotek . Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej ... Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości? - opisywał szczerze w rozmowie z "Twoim Imperium".

Frontman zespołu Perfect przyznał, że od początku wiedział o istnieniu syna i nigdy nie ukrywał tej informacji przed swoimi bliskimi. Jego ukochana z czasów nastoletnich miała kontakt z Markowskim do momentu ukończenia studiów przez ich syna. Równało się to z ustaniem obowiązku alimentacyjnego. "Fakt" podawał niegdyś, że o kobiecie wiadomo jedynie tyle, że była sąsiadką Markowskiego z Józefowa, gdzie muzyk się wychowywał. Prowadziła też tam ponoć lokalny sklep. Rzekomo nie ma niestety nic dobrego do powiedzenia na temat miłości sprzed wielu lat...