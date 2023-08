Patrycja Markowska pokazała nastoletniego syna. Tak teraz wygląda 15-letni Filip (FOTO)

Patrycja Markowska , mimo że od lat obecna jest w show biznesie, to dość niechętnie dzieli się swoją prywatnością z mediami. Gwiazda długo ukrywała nawet fakt, że rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Jackiem Kopczyńskim . Mimo że parze udało się przezwyciężyć wiele kryzysów, to ostatecznie ich uczucie wygasło. W końcu Markowska opowiedziała o trudnych doświadczeniach w kilku wywiadach, a teraz cieszy się życiem. Obecnie przebywa na Mazurach, czym pochwaliła się na swoim Instagramie.

Patrycja Markowska pokazała syna.

Patrycja jakiś czas temu wspomniała o 15-letnim Filipie w wywiadzie, przyznając, że ten jest żywo zainteresowany środowiskiem, w którym działają jego najbliżsi. Trzeba przyznać, że zarówno mama, tata, jak i dziadek są już "starymi wyjadaczami" w polskim show biznesie. Piosenkarka nie wyobraża sobie jednak, by obecnie jej pociecha zaczęła robić karierę w mediach.

To jest bardzo niebezpieczny zawód, pełen pułapek non stop. Już nie mówię o używkach, ale też takich pułapkach emocjonalnych. Ma 15 lat i kompletnie jest zielony. Ja bym go w życiu nie wpuściła w show biznes - wyznała Markowska w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".