Patrycja Markowska komentuje rozstanie z Jackiem Kopczyńskim: "Muszę mieć siłę dla siebie i syna" (WIDEO)

We wspomnianym wywiadzie piosenkarka wyjawiła, że już ponad rok temu oboje podjęli decyzję o rozstaniu, ale chcieli jak najdłużej zachować to w tajemnicy.

Patrycja Markowska komentuje głośny wywiad u Magdy Mołek

Przysięgam, nigdy bym nie powiedziała, że po wywiadzie u Magdy Mołek dostanę tyle wiadomości, serio. Dla mnie to była bardzo szczera, bardzo trudna rozmowa. Do mnie napisały tysiące kobiet (...). Napisały do mnie Tatiana Okupnik, Alicja Janosz (...) To mnie bardzo poruszało - powiedziała.