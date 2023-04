Grzegorz Skawiński podbija TikToka, pokazując, jak wygląda BEZ OKULARÓW. Internauci w szoku: "Teraz wiemy, że ma pan oczy" (WIDEO)

Grzegorz Skawiński od 1991 roku podbija polską scenę muzyczną. Piosenkarz był liderem Skawalker i O.N.A., a od 2003 roku rozkochuje w sobie fanów wraz z zespołem Kombii. Przez te wszystkie lata wokalista jest wierny swojemu wizerunkowi scenicznemu, na który składają się ciemne okulary i rock'owa stylówka. Znakiem rozpoznawczym Skawińskiego jest również ciemna broda i ogolona na łyso głowa. W filmiku na TikToku piosenkarz wyjaśnił, że to właśnie okulary przeciwsłoneczne są częścią jego osobowości scenicznej, choć na co dzień tak nie wygląda...

Bardzo często zadajecie mi to pytanie o moje ciemne okulary. Tak, to jest image sceniczny, który sobie kiedyś wymyśliłem: czarna broda, łysa głowa. Bardzo tajemniczy facet... No, ale w życiu codziennym to tak nie wygląda. Jak chodzę spać, do toalety czy się kąpie – nie robię tego w okularach. To byłoby śmieszne i żałosne - mówił.