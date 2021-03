"Królowe Życia". Damian i Leon szykują się do debiutu na scenie pod okiem Grzegorza Skawińskiego z Kombii (WIDEO)

Renia 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Ludzie, ja już nie mam siły, naprawdę, na tego wirusa. Jestem słabej psychiki, dzisiaj bolą mnie zatoki w oczach i boję się panicznie, że mam koronawirusa. Co 5 minut mierzę temperaturę, sprawdzam pulsoksymetrem nasycenie krwi tlenem. Tak uważałam, prawie w ogóle z domu ostatnio nie wychodziłam, wzięłam chorobowe, by nie chodzić do pracy. Wczoraj jednak z córką poszłam na spacer z "gołą głową", bez czapki i może to przez to?