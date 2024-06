Gwiazda amerykańskiego reality show nie żyje. Miała tylko 33 lata

Z powazaniem 43 min. temu zgłoś do moderacji 124 14 Odpowiedz

Mam prośbę do pudelka. Rozumiem ze chcecie przekazać informację, ale codzienne nekrologi bardzo mocno odbijają się na psychice ludzi. Na te platforme wchodze w poszukiwaniu szybkiej rozrywki zaspokajajacej potrzebe ploteczek, a nie po to aby rozbudzac w sobie i tak juz ciezkie traumy. Może by tak osobna rubryka, do której można wejść z własnej woli jezeli ktos chce wiedziec kto i dlaczego umarł, ale żeby nie dostawać nekrologiem jak liściem w twarz zaraz po wejściu na rozrywkowa platformę z ploteczkami?