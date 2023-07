Marek Sierocki ujawnia, że zachorował na nowotwór: "Z tyłu głowy miałem, że to może być ten ostatni raz..."

Jakiś czas temu moje postrzeganie świata się zmieniło. Patrzę na wszystko z zupełnie innego puntu widzenia. Półtora roku temu dowiedziałem się, że mam nowotwór prostaty. Byłem w szoku, zwaliło mnie to z nóg. Regularnie się badałem i zawsze miałem dobre wyniki. Nie miałem żadnych objawów. Nic nie wskazywało na to, że jestem chory. Nawet poziom PSA miałem prawidłowy. Gdy usłyszałem diagnozę, całe życie przeleciało mi przed oczami. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego akurat mnie to spotkało i czy uda mi się pokonać tę chorobę - opowiedział Plejadzie dziennikarz.