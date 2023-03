Nawet Marek Sierocki był zaskoczony zwycięstwem Blanki? Wyciekło nagranie z jego WYMOWNĄ REAKCJĄ... (WIDEO)

Mimo że preselekcje, które wyłoniły polskiego reprezentanta do tegorocznej Eurowizji, odbyły się prawie tydzień temu, to w sieci wciąż nie milknie echo kontrowersji związanych z wyborem Blanki i jej piosenki "Solo". Wielu twierdzi, że eliminacje zostały "ustawione", a zwycięstwo Blanki zaaranżowane przez przedstawicieli Telewizji Polskiej. Fani Eurowizji czują się oszukani i uważają, że głosowanie widzów tak naprawdę miało niewielki wpływ na ostateczny rozkład punktów. Co więcej, polskie media eurowizyjne opublikowały oficjalne oświadczenie, w którym to zadeklarowały "podjęcie działań, które mają na celu zapewnienie pełnej transparentności polskich preselekcji". Telewizja Polska zarzeka się jednak, że wszystko było przeprowadzone zgodnie z zasadami.