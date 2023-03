Michał Piróg MIAŻDŻY Agustina Egurrolę! Pije do eurowizyjnej afery: "Człowiek wewnętrznego interesu" (FOTO)

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem kontrowersji wokół niedzielnych preselekcji wyłaniających polskiego reprezentanta na Eurowizję 2023 . Okazało się, że mimo faworyta w postaci młodego wokalisty Janna do Liverpoolu poleci niedoszła "top model" Blanka , która zaprezentuje na scenie swoją skoczną piosenkę "Solo" . Wynik eliminacji okazał się sporym skandalem, gdyż według nieoficjalnych informacji to Jann rozgromił konkurencję w głosowaniu sms-owym , a Blanka wygrała tylko dzięki komisji z ramienia TVP.

Eurowizja 2023. Preselekcyjny skandal wciąż wzbudza emocje. Pojawiło się oficjalne pismo do prezesa TVP

Mówi się, że podczas głosowania, a także liczenia i prezentowania wyników komisji doszło do wielu nieścisłości. Przedstawiciele polskich mediów eurowizyjnych wystosowali nawet apel do prezesa TVP, w którym żądają dowodów na transparentność konkursu i jego wyników. W obszernym dokumencie wypunktowano, w których momentach złamano regulamin eliminacji i wyszczególniono kwestie budzące wątpliwości. Uwagę zwrócono przede wszystkim na jury, które mogło nie być obiektywne i miało ewidentne powiązania z innymi artystami . Pod lupą jest szczególnie Agustin Egurrola , którego tancerze wielokrotnie uświetniali występy zwyciężczyni preselekcji, Blanki.

Michał Piróg uderza w Agustina Egurrolę. Chodzi o brak obiektywizmu i eurowizyjną dramę

Być może przypuszczenia eurowizyjnych fanów wcale nie są wyssane z palca. Świadczy o tym chociażby najnowszy post Michała Piróga, który ze wspomnianym choreografem zasiadał przez lata w jury programu "You Can Dance". Piróg stwierdził, że zawsze wykazywał się obiektywizmem, ale dał też do zrozumienia, że nie może tego samego napisać o Egurroli, który (jak sugeruje) miał pytać produkcję, "kto ma być najlepszy".