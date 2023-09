Gwiazda "Big Brothera" oburzona występem Michała Figurskiego w "Love Island": "Pyta dziewczyn, czy wolą DŁUGIE CZY GRUBE PENISY"

Ostatnimi czasy w polskiej telewizji triumf święcą programy randkowe, których uczestnicy, oprócz "dozgonnej" miłości, wygrywają też krótkotrwałą sławę i popularność . Nic więc dziwnego, że ochotników do wystąpienia przed kamerami i zawalczenia o swoje "5 minut" w show biznesie nie brakuje. Tej jesieni zdążyliśmy doczekać się już ósmej edycji, a uczestnicy, na życzenie produkcji, dokładają wszelkich starań, by utrzymać słupki oglądalności na wysokim poziomie.

W myśl zasady "nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili", we wtorek na oficjalnym instagramowym profilu "Love Island" opublikowano kolejny zwiastun show, pod którym w sieci zawrzało. W zapowiedzi ujawniono bowiem, że w nadchodzącym odcinku programu widzowie będą świadkami... namiętnego pocałunku między dwiema uczestniczkami.

Internauci zniesmaczeni wypowiedziami Michała Figurskiego w "Love Island"

Sporo kontrowersji wzbudził także gość specjalny, czyli Michał Figurski, który odwiedził Wyspę Miłości, by zasiąść obok Karoliny Gilon podczas sprawdzania zgodności par i podzielić się z nimi kilkoma obleśnymi uwagami. Zarówno jego wypowiedzi, jak i samo zaproszenie dziennikarza do programu nie spodobały się widzom, o czym dali znać w komentarzach pod instagramowym postem. Najbardziej oburzona była jednak Justyna Żak, znana lepiej jako "Juszes", która dała się poznać szerszej publiczności w programie "Big Brother" w 2019 roku. Youtuberka jasno dała znać, co myśli o seksistowskich tekstach radiowca, przywołując jeden z nich.