"Love Island". Widzowie KĄŚLIWIE komentują namiętny POCAŁUNEK Karoliny i Laury. "Widać oglądalność spada"

Wraz z początkiem jesieni na antenie zadebiutowała kolejna edycja "Love Island". Ósma odsłona randkowego show od samego początku wzbudzała sporo emocji wśród widzów. Już w pierwszym odcinku uczestnicy musieli wytypować parę, która ich zdaniem miała najmniejsze szanse na stworzenie związku. Padło na Anię i Mateusza, przez co musieli oni później zdecydować... które z nich opuści "Wyspę Miłości". Gdy zaś w zwiastunie kolejnego odcinka okazało się, że Ania zostanie przywrócona do programu oraz pojawi się w nim były chłopak innej uczestniczki, w sieci zawrzało.

"Love Island". W nowym odcinku dojdzie do pocałunku dwóch uczestniczek

Widzowie komentuję pocałunek dwóch uczestniczek "Love Island"

Wielkie poruszenie, bo dziewczyny się całują! Koniec świata. Przecież one obie się śmieją podczas tego pocałunku, wyluzujcie ludziska; Przypominam!!! Nie podoba się, to proszę nie oglądać, a nie wyzywać. Proste; (...) Ludzie, Wam się nie da dogodzić. Nie dzieje się nic - źle, dzieje się - jeszcze gorzej (...); Niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która się nie całowała z koleżanką; A może Laura chciała utrzeć nosa Arminowi i zamiast wybrać innego faceta, to wybrała dziewczynę?; (...) Przecież widać, że to zwykła zabawa, a pewnie nawet wyzwanie, bo słychać, że wszyscy tam siedzą. A niektórzy tu się zachowują, jakby nigdy nie widzieli dwóch dziewczyn całujących się podczas imprezy. Nikt tam w związku nie jest i nikogo nie zdradza, więc co za problem?; Ale dno w komentarzach, Polacy płacz, bo się dwie dziewczyny całują, widać, jaki ten kraj postępowy i tolerancyjny - pisali pod nagraniem inni użytkownicy.