Gwiazda disco polo pozuje w bikini i odpowiada na zaczepki. "Przyzwyczaiłam się już do takich epitetów jak: STARA RURA" (FOTO)

Muzyka disco polo już od dłuższego czasu przeżywa renesans. Duża w tym zasługa Telewizji Polskiej, która to zaczęła zapraszać między innymi Zenka Martyniuka na cykliczne koncerty i festiwale.

I choć to właśnie Martyniuk cieszy się największą popularnością, inni artyści i zespoły disco polo również nie mogą narzekać na brak pracy. Zwłaszcza w sezonie letnim. Od prawie 20 lat (!) prężnie koncertuje grupa Mejk na czele z charyzmatyczną wokalistką Elwirą.

Elwira "Mejk" odpowiada hejterom

Przyzwyczaiłam się już do takich epitetów jak: "stara rura", "stare pudło", "stara pudernica, co myśli, że ma 20 lat", "jest tak stara, że powinna sobie już dół na cmentarzu kopać", "obrzydliwa stara raszpla". (...) Kto jest oceniającym? Obie płcie, w rożnym wieku. Osoby "najmądrzejsze", "wszystkowiedzące", mające głos" i chyba nie do końca spełnione - czytamy.