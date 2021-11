Gwiazda disco polo ma syna w Straży Granicznej. Tak reaguje na słowa krytyki: "NIE POZWÓLMY INNYM PLUĆ NA MUNDUR!"

Hoh 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Praca jak inne. Teraz prawie każdego biorą,w tym WOT zarabiają na stałe 500 zł miesięcznie, ale umówmy się co oni sobą reprezentują.. Macierewicz zmienił prawo i nawet ci co wcześniej mieli kat D, się podostawali. Myśleli, że się spotkają raz na 2 miesiące na pitu pitu a tu zonk i służba.. W każdym razie oby im te ludzkie odruchy pozostały, bo i do nas przestaną je mieć. Szkoda to mi jest ludzi, co nie mogą do domu wrócić i przedostać się dalej. Popełnili błąd i stali się ofiarami Łukaszenki a Ue powinna im pomóc wrócić do domu. Czy to aż tyle?? Żołnierze po 10 godzinach czy 12 mają wolne 2 dni a ci ludzie są w pułapce.. Mój brat kiedyś do USA tak emigrował nielegalnie przez Meksyk.. Jak by się tak skończyło to co robić? Cała rodzina się składała żeby się mu udało, bo w Pl roboty nie było.. Później oddał te pieniądze.. Mało jeszcze wiecie o życiu..