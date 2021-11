Barbara Kurdej-Szatan straci kontrakt z PLAY? Sieć WYDAŁA OŚWIADCZENIE!

Kuba 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powiedziała prawdę. Polskie służby w bestialski sposób traktują kobiety i dzieci na granicy. WIele osob zostało wywiezionych na śmierc do lasu i na bagna bez mozliwości pomocy. To są liczne przypadki. Polska w 2021 dołączyła do krajów stosujących ludobójstwo jako metodę sprawowania władzy. Zleca kaczyński a reszta reżimu wykonuje.