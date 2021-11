Barbara Kurdej-Szatan STRACIŁA POSADĘ W TVP! Ogłosił to sam... Jacek Kurski

Obrona polskiej granicy pokazuje, jak cenna jest praca polskich służb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków - napisał, nawiązując bezpośrednio do słynnego już wpisu Kurdej-Szatan o Straży Granicznej.

Wszyscy na planie mówią o tej sytuacji. To koniec postaci Basi w naszym serialu. Scenarzyści wiedzą od producenta, że mają nie pisać scen z jej udziałem. Jeśli serialowa Joasia wróci, to tylko do zagrania scen śmierci, ale i to nie jest pewne, bo można zakończyć jej wątek bez jej udziału.