Prokuratura WSZCZĘŁA DOCHODZENIE w sprawie Barbary Kurdej-Szatan: "Zabezpieczany jest materiał dowodowy"

Ja mysle, ze Ona jest przede wszystkim czlowiekiem, istota ludzka i po ludzku poniosly ja nerwy i emocje - a kogo z Was nigdy nie ponioslo? - to jest blad do naprawienia, a nie grzech do potepienia. A ludzie juz Ja osadzili, nakazuja innym rozwiazac z nia umowy. Po co? Zeby jej dokopac o zniszczyc? Zastanowcie sie, co sami teraz robjcie, tylko w lagodnej wersji. Tez dajecie sie poniesc emocjom, nalrecacie siebie i innych. To tez jest nieludzkie, tak poprostu.