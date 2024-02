Gwiazda "Euforii" ARESZTOWANA. Hunter Schafer protestowała przeciwko atakom Izraela

Hunter Schafer aresztowana. Wzięła udział w proteście przeciwko atakom Izraela

25-latka wraz z 50 innymi osobami wzięła udział w proteście organizacji Jewish Voice for Peace. Demonstracja odbyła się przed budynkiem Rockefeller Center 30, gdzie odbywają się nagrania do programu "Late Night With Seth Meyers", do którego zaproszono prezydenta USA, Joe Bidena. Celem manifestacji było zwrócenie uwagi głowy państwa na sytuację w Strefie Gazy.