Gwiazda "M jak miłość" spotyka się ze znanym piłkarzem. Poznali się, gdy mieli 14 lat! "Mam nadzieję, że to już będzie na CAŁE ŻYCIE"

Wcześniej Kuba bardzo długo grał w Legii Warszawa, więc zawsze byliśmy na takim rozstaniu, bo on w Warszawie, ja w Garwolinie... Kiedy ja przeprowadziłam się do Warszawy, to on zaczął grać w Górniku Łęczna i znów nie widujemy się tak często, jak oboje byśmy tego chcieli - opowiadała jakiś czas temu w śniadaniówce.