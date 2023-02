Gwiazdka "M jak Miłość" zapałała uczuciem do młodego piłkarza! Los im niestety nie sprzyja...

Świat stoi przed nimi otworem. Młodziutka Alicja Ostolska w 2019 roku dorwała rolę Ali Wrońskiej w M jak Miłość. Teraz próbuje też swoich sił jako influencerka i "kreatorka mody". Dopełnieniem jej perfekcyjnego wizerunku jest oczywiście chłopak-piłkarz. Jakub Kwiatkowski od małego szykował się do strzelania goli na wielkich stadionach. Poznali się w Gawrolinie, gdzie razem dorastali. Gdy ich romans zaczął kiełkować, wyjechał do stolicy, by zacząć szkolić się pod skrzydłami Legii. Od tamtego czasu parze przyszło godzić obowiązki zawodowe ze związkiem na odległość.

Gwiazdka M jak Miłość i piłkarz poważnie planują wspólną przyszłość. O tym, jak rodziło się między nimi uczucie, opowiedzieli w zeszłym roku w trakcie wizyty w Pytaniu na Śniadanie.

Alicja Ostolska i Jakub Kwiatkowski w TVP

Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy 14 lat, więc spotykaliśmy się tak większą paczką. Tak się zaczęło. Dopiero po kilku latach weszliśmy w taki właśnie związek, gdzie to wszystko tworzyliśmy już we dwoje. Mam nadzieję, że to już będzie na całe życie, kto wie - dumała przed kamerami TVP Ostolska.

Niestety w życiu młodych nie wszystko układa się tak, jak by tego sobie życzyli. Gdy Ostolska już podjęła decyzję o przeniesieniu się do Warszawy, Kwiatkowski musiał się wyprowadzić. Wcześniej próbował swoich sił w młodzieżówce Legii i w drużynie rezerwowej. Nie udało mu się jednak załapać do czołowego składu. Ostatecznie podpisał kontrakt z Górnikiem Łęczną, co wiązało się z kolejną przeprowadzką.

Wiele talentów gwiazdki "M jak Miłość", Alicji Ostolskiej

W wolnym czasie Ala z M jak Miłość nie zasypia gruszek w popiele, tylko korzysta, ile się da z możliwości, które oferuje jej Warszawa. Jest ponoć profesjonalną fotomodelką a także projektantką. Stworzyła własną linię sukien ślubnych, choć sama jeszcze na ślubnym kobiercu nie stanęła. Na jej profilu na Filmwebie możemy wyczytać, że jest "pracowita, pełna pokory, wierzy w siebie i swoje umiejętności". Do tego realizowała się jako aktorka w reklamach tak popularnych marek, jak Majonez Kielecki i Biedronka.

Jak oceniacie szanse tych dwojga na "wybicie się" w naszym rodzimym show biznesie? Czy z pomocą Pytania na Śniadanie się uda?

