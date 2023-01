Monika Obara była gwiazdą "M jak miłość", lecz jej karierę przerwał pijacki rajd. Jak dziś wygląda serialowa Elka? (FOTO)

Monika Obara grała Elkę w "M jak miłość". Jej karierę zrujnował pijacki rajd

Pijacki rajd Moniki Obary położył się cieniem na jej dalszej karierze. Pewnego kwietniowego wieczoru aktorka dobrze bawiła się na urodzinach przyjaciółki, gdzie wypiła kilka drinków, jednak nie zdecydowała się zamówić taksówki i wsiadła za kółko z zamiarem powrotu do domu. Skończyło się na poważnym wypadku z dwoma promilami alkoholu we krwi, o którym dowiedziały się media.

Monika Obara wciąż żałuje sprawy sprzed lat. Dziś spełnia się w nowej roli

To nie wyrok okazał się jednak największą karą dla Obary, lecz to, że straciła rolę w "M jak miłość" i w efekcie zniknęła z show biznesu . Nowe oferty pracy nie nadchodziły, a wątki, które zdecydowała się podjąć w kolejnych latach, nie pozwalały jej rozwinąć skrzydeł. W efekcie przez dekadę Monika zagrała zaledwie w kilku produkcjach, a o wypadku sprzed lat mówiła ze wstydem.

Każdego dnia na nowo rozpamiętuję ten wypadek, śni mi się to, co stało się tamtej nocy. I jeszcze ciągle mam nadzieję, że kiedy się obudzę, okaże się, że to był tylko sen. A potem przychodzi moment, kiedy dochodzi do mnie, że to wydarzyło się naprawdę - mówiła w "Vivie".