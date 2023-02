"M jak Miłość". Zielona Mazda, w której zginęła Hanka Mostowiak, trafiła do SPRZEDAŻY! Cena zaskakuje

O scenie śmierci Hanki Mostowiak w kartonach przypominamy Wam średnio raz do roku, w rocznicę tego wiekopomnego wydarzenia. Zakładamy więc, że nie musimy ponownie wchodzić w szczegóły tego, jak to kartony wykończyły bohaterkę telenoweli. Obecna sytuacja wymaga jednak od nas, abyśmy ponownie zabrali głos. Mianowicie, zielona Mazda 626, w której postać grana przez Małgorzatę Kożuchowską odeszła w zaświaty, została wystawiona na sprzedaż! Kolekcjonerzy, do portfeli!