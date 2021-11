Dziś ważna rocznica: dokładnie 10 lat temu Hanka Mostowiak ZGINĘŁA W KARTONACH!

Dekadę temu fani polskich telenowel wyciągali ręce po chusteczki, oglądając pamiętny 862. odcinek M jak Miłość, w którym śmierć poniosła nieodżałowana Hanka Mostowiak . Dramatyczna scena, w której bohaterka wjeżdża w kartony (?!) częściej jednak doprowadzała widzów do płaczu ze śmiechu niż smutku. Momentalnie stała się też memem i naraziła Małgorzatę Kożuchowską na wieloletnie drwiny.

Jak na ironię, aktorka chciała rozstać się z produkcją, by poprawić swój medialny wizerunek i zacząć grać poważniejsze role. No cóż, kilka lat później wystąpiła u Patryka Vegi, dumnie deklamując zdanie: "JAKA TO RASA? K*RWA SRAKA!". Chyba się udało...