Gwiazda "Pytania na Śniadanie" jest w ciąży! Pokazała ciążowy brzuch: "Czekamy na Ciebie" (FOTO)

Z czasem Aleksandra Grysz wróciła do pracy i mimo masowych zwolnień w TVP, które miały miejsce na przełomie 2023 i 2024 roku, zachowała posadę. Co więcej, do głównej obsady prowadzących "Pytania na Śniadanie" dołączył jej partner Tomasz Tylicki. Para ma kolejny powód do radości. Spodziewają się dziecka.