Gwiazda "The Real Housewives. Żony Warszawy" SKOCZYŁA ze spadochronem! "Zrobiła sobie prezent urodzinowy"

Na planie "The Real Housewives. Żony Warszawy" zrodziły się przyjaźnie? Wiele na to wskazuje

Zdjęcia do programu zakończyły się oficjalnie w zeszłym tygodniu, a uczestniczki polskiej odsłony "The Real Housewives" nie marnowały czasu i już rozjechały się po świecie, by odpocząć po stresujących tygodniach. Wśród urlopowiczek są Katarzyna Przydryga i Barbara Sobczak, które pojechały razem do Dubaju.