Gwiazdor "Big Brothera" OŚWIADCZYŁ SIĘ ukochanej na czerwonym dywanie podczas 79. Festiwalu Filmowego w Wenecji! (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu rozpoczęła się 79. edycja Festiwalu Filmowego w Wenecji. Wydarzenie tradycyjnie przyciągnęło całą plejadę gwiazd kina, które co rusz możemy podziwiać podczas kolejnych premier. Zaproszeni starannie dbają rzecz jasna, by odpowiednio zaprezentować się na czerwonym dywanie, i regularnie raczą fotoreporterów widokiem coraz to bardziej efektownych stylizacji. Na festiwal zjechało wiele gwiazd uważanych za ikony mody - jedynie w ostatnich dniach na kolejnych eventach mogliśmy podziwiać m.in. Tildę Swinton, Julianne Moore, Cate Blanchett czy Penelope Cruz.