Gwiazdor serialu "Przyjaciółki" zmienił nazwisko. Aktor spełnia się też w nowym zawodzie. Nie zgadniecie, czym się zajmuje

Chce zabronić uprawy warzyw na własnej działce gdyż z analiz jakie zamówili za nasze pieniądze 💸💰 urzędnicy w Brukseli w amerykańskim uniwersytecie. Wyszło im że uprawa tradycyjna domowa na małą skalę zużywa zbyt dużo wody i generuje ślad węglowy dlatego w opracowaniach które miały trafić do fit for 55 zielonego ładu był plan eliminacji prywatnych ogródków i zakaz uprawy na własnej ziemii na własny użytek. Chora psychicznie Unia Europejska ingeruje w naszą wolność i nasze swobody. Czas pokazać że w 2004 roku godziliśmy się na inną unię europejską i inne traktaty . Ingerencja w kolejne aspekty naszego życia ma należeć do państwa Polskiego tylko i wyłącznie. My wybory naszych przedstawicieli w kraju po to by nim kierowali . Jeżeli wszystko będzie narzucone z Brukseli to pytanie zasadnicze po co komu polski rząd??? Nie dla oddawania suwerenności !!!!