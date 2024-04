Barbara Mularczyk była nastolatką, kiedy zaczęła grać w "Kiepskich". Tak dziś wygląda serialowa Mariolka (ZDJĘCIA)

Analiza faktó... 23 min. temu zgłoś do moderacji 40 7 Odpowiedz

Zrozumiałe oburzenie po morderstwie 7 wolontariuszy z World kitchen Center. W tym obywatela Polski. Dodatkowo spotęgowane haniebnymi komentarzami ambasadora Izraela. Jak również delikatnej postawy dyplomatycznej Polski . Minister spraw zagranicznych PROSI ambasadora . Prezydent publikuje komunikat z którego wynika że Polak zginął w strefie tak jakby śmiercią naturalną. Na kanale zero wczoraj wywiad z ambasadorem 2 godziny i nie powiedział zwykłego przepraszam za to przez 2 godziny atakował Polaków . Pogardliwie spóźnił się do MSZ podobno przeprosił. Uwierzę gdy opublikuje tłita tak jak na platformie X nazwał Bosaka antysemitą gdy ten nazwał zabójstwo zabójstwem