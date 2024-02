Przez niemal ćwierć wieku grała Mariolkę w "Kiepskich". Barbara Mularczyk WRACA na ekrany. Jak dziś wygląda? (FOTO)

Sukces serialu to z pewnością zasługa błyskotliwego scenariusza oraz znakomitej obsady. Poza Andrzejem Grabowskim czy Marzeną Kipiel-Sztuką, na ekranie błyszczała również ich serialowa córka, czyli Barbara Mularczyk . Aktorka wcielała się w postać nieco pretensjonalnej i jednocześnie twardo stąpającej po ziemi Mariolki przez 23 lata! Gdy na planie padł ostatni klaps, ekranowa latorośl państwa Kiepskich zniknęła z mediów.

Barbara Mularczyk wspomina pracę na planie serialu "Świat według Kiepskich"

Barbara Mularczyk trafiła do "Świata według Kiepskich", gdy miała zaledwie 15 lat i dojrzewała na planie ikonicznego serialu. W Mariolkę wcielała się przez prawie ćwierć wieku. Jak sama wspomina, była to wspaniała przygoda, a długi staż sugeruje, że "dała radę". W wywiadzie z Plejadą aktorka przyznała, że kilka razy postawiła się scenarzystom i reżyserowi .

Nie zgadzam się na wszystko i jeśli coś mi się nie podoba, mówię o tym głośno. Jestem cierpliwa, ale do czasu. Nie pozwalam wejść sobie na głowę. Pamiętam, że w jednym z początkowych odcinków miałam zagrać w stroju kąpielowym. Od razu powiedziałam, że tego nie zrobię. Byłam nastolatką, nie czułam się jeszcze kobietą. Uważałam, że w tym wieku nie wypada mi się rozbierać przed kamerą. Poza tym nie chciałam, żeby koledzy oglądali mnie w telewizji w takim wydaniu. Powiedziałam reżyserowi, że muszę się czymś zasłonić, bo w samym stroju czuję się, jakbym była goła - wspominała.

Serialowa Mariolka wraca na ekran! Barbara Potocka dołączyła do obsady popularnego serialu

Niedawno uaktualniłam moje zdjęcia w agencji aktorskiej, bo niewiele miały wspólnego z tym, jak wyglądam teraz. Zaczynam się interesować, co dzieje się w aktorskim świecie. Planuję wybrać się na kilka castingów. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Moje dzieci są już trochę odchowane, "Kiepscy" się skończyli, więc mam teraz sporo czasu. Czuję się gotowa na to, by wejść w nowy projekt i dalej realizować się aktorsko - podkreśliła w rozmowie z Plejadą.