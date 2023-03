"Świat według Kiepskich" przywrócił NIEŻYJĄCYCH aktorów, którzy wystąpili w najnowszym odcinku. Internauci grzmią: "Skandal"

Fani produkcji do dziś określają ją mianem " najbardziej polskiego z polskich seriali ". Producenci co tydzień ukazywali tam satyryczne portrety Polaków. Aktorzy, którzy grali w serialu, stworzyli tam niepowtarzalne postacie, dlatego wiadomość o śmierci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa mocno dotknęła fanów kultowej produkcji.

Arnold Boczek i Marian Paździoch zagrali w specjalnym odcinku "Kiepskich"

Postaci z serialu pojawiły się w nim, aby przekonać serialowego Ferdka do zaszczepienia się na COVID-19, bo akcja całego odcinka dzieje się w czasie minionej pandemii. Samych fanów nie do końca przekonuje takowe wykorzystanie wizerunków zmarłych, gdyż jak niektórzy przekonują, nie jest to zbyt etyczne rozwiązanie, choć rodziny aktorów wyraziły na to zgodę.