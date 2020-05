Gwiazdor "Zmierzchu" i jego dziewczyna ZNALEZIENI MARTWI! W domu aktora wykryto "biały proszek"

Złoty 19 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Wstyd za tych ludzi. Nie szanowali wartości jaką jest życie, zaćpali się na własne życzenie. Mogli się tylko nie rozmnażać, bo szkoda przekazywać takie geny dalej. Teraz porównajcie ich sytuację do zmarłego wczoraj Andrzeja Bizona, modela, wysportowanego i zdrowego faceta, który w ciągu ostatnich kilku lat w wyniku choroby został przykuty do wózka inwalidzkiego, a potem do łóżka, stracił wzrok i walczył o swoje życie. Porównajcie ich choćby do wokalistki Roxette, Marie Fredriksson, która zmarła w grudniu ubiegłego roku, po kilkunastoletniej ciężkiej walce z nowotworem w mózgu i ciągłą utratą sił w całym ciele. Jeszcze gdyby to była śmierć w wyniku długiej ciężkiej depresji, czy jakiegoś wypadku to jak najbardziej bym współczuł, ale ćpać? Sorry, ale pozbawili się życia na własne życzenie.