Gwiazdy na gali Baby2Baby

Niezależnie od szerokości geograficznej zdecydowana większość osobistości świata show-biznesu od czasu do czasu korzysta z okazji, by pojawić się na czerwonym dywanie i olśnić swym nieskazitelnym wyglądem. Prestiż wydarzenia zdecydowanie podnosi uczestnictwo w nim gwiazd największego formatu. Skompletowanie ich w jednym miejscu i czasie kojarzy się przede wszystkim z uroczystościami rozdania nagród.

Podczas wydarzenia organizatorzy wręczają również nagrody gwiazdom najbardziej zasłużonym w dziedzinie dobroczynności. Tym razem tego zaszczytu dostąpiła Charlize Theron , która przybyła do Pacific Design Center w kremowej sukni z głębokim dekoltem i ciemnym gorsetem podkreślającym jej zgrabną sylwetkę.

Równie imponująco prezentowała się Heidi Klum, która wskoczyła w białą suknię Monique Lhuillier ozdobioną niebieskim wzorem kwiatowym. Jessica Alba wybrała na tę uroczystość przezroczystą suknię w brzoskwiniowym kolorze z metalicznym haftem i dopasowany do niej szal ciągnący się do ziemi. Z kolei Katy Perry postawiła na białą jedwabną suknię z dużym wycięciem. Idealnie dopasowana do jej figury kreacja podkreśliła spektakularną metamorfozę wokalistki.