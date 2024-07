Gwiazdy balowały na urodzinach jednego z najbogatszych Polaków! Jego majątek szacuje się na prawie 8 miliardów złotych. Wiemy, kim jest

Denim 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja też robiłem niedawno urodziny. Zaprosiłem rodzinę do lokalu i każdemu zafundowałem smażoną kaszankę z cebulką, podwójną, a co. Jak szaleć to szaleć. Do popicia maślanka i po obiedzie kawa. Potem przeszliśmy do domu gdzie raczyliśmy się winem oraz śledziami w oleju. Wszyscy pamiętali tę imprezę przez co najmniej 3 dni. Ale nikt o tym nie pisał. 😉 Pozdrawiam.