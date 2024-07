Robert i Anna Lewandowscy chwalą się zdjęciem z Nicole Scherzinger. Światowo? (FOTO)

Iga 39 min. temu zgłoś do moderacji 146 7 Odpowiedz

Szkoda że się nie mogę pochwalić zdjęciem z wdzięcznymi fanami po euro…. Ale wiadomo już dawno on nawet zapomniał że grał 🥵🥵🥵wakacje wyjazdy przyjemności. Jedyny Ronaldo oddaje całe serducho na boisku że aż płacze jak zawodzi swój kraj…… jest wielkim piłkarzem legenda !!!! Nie to co Robercik i ta jego …. Jak jej tam !! ??? Ala ? Aleks ? Aaaaa aniaaaaaa by annnnnn sory jej tak nie kojarzę zbytnio