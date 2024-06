Gwiazdy brylują na gali rozdania nagród Tony: Angelina Jolie z córką, Nicole Scherzinger, Alicia Keys... (ZDJĘCIA)

W odróżnieniu od polskich celebrytów, którzy potrafią obskoczyć nawet 3 eventy w ciągu dnia, zmieniając po drodze stylizacje, zebranie panteonu największych zagranicznych gwiazd świata kultury w jednym miejscu wymaga wyjątkowej okazji. Niewątpliwie do takich należy zaliczyć uroczyste wręczenie Tony Awards , nagród honorujących najlepszych twórców teatralnych w Stanach Zjednoczonych, będących odpowiednikiem filmowych Oscarów czy muzycznych Grammy.

Przy tak wyjątkowych uroczystościach warto zwrócić uwagę na najbardziej efektowne stylizacje, wśród których prym wiodła turkusowa drapowana sukienka Versace, marszcząca się na biuście i talii. Jej posiadaczka, Angelina Jolie, prezentowała się na uroczystości niczym grecka bogini. Towarzysząca aktorce najmłodsza córka Vivienne miała na sobie białą koszulę zapinaną na guziki, którą założyła pod turkusową kamizelkę. Dobrała do nich dopasowane kolorystycznie spodnie, niebieską muszkę oraz czarne trampki. Dla spokrewnionych pań był to wyjątkowy wieczór, ponieważ współprodukowany przez nie musical "The Outsiders" nagrodzono aż 4 statuetkami.