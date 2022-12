Gwiazdy dzielą się wspomnieniami o Mariuszu Walterze: "Wielu ludziom ofiarował przyszłość. Nie pracowałbym w telewizji, nie poznałbym żony..." (ZDJĘCIA)

We wtorek stacja TVN24 poinformowała o śmierci Mariusza Waltera. Biznesmen, z którego inicjatywy przy współpracy z Janem Wejchertem powstała telewizja TVN, odszedł w wieku 85 lat. To on zwrócił uwagę widzów na wiele znanych dziś nazwisk, w związku z czym nie zabrakło gwiazd, które postanowiły publicznie go pożegnać.