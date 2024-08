Gwiazdy "Halo, tu Polsat" meldują się na konferencji prasowej. Fajna ekipa? (ZDJĘCIA)

Wstawiając zdjęcia do sieci, Katarzyna Skrzynecka na ogół wspomaga się paletą niezliczonej ilości filtrów. Z okazji rodzinnego wypadu wakacyjnego do Grecji wrzuciła jednak na luz, co poskutkowało brakiem retuszu zdjęć. Jak aktorka spędzała czas z bliskimi za granicą?