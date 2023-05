Gwiazdy kibicują Blance przed występem na Eurowizji: Joanna Krupa, Michał Szpak, Danuta Martyniuk i innii (ZDJĘCIA)

Michu 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja mam bekę z tego jak Polacy narzekają na głosowanie "po sąsiedzku", a sami jak gdyby nigdy nic namawiają Polonię do głosowania na Polskę i nazywają to "wsparciem". No to jak to w końcu jest?