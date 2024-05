Gwiazdy komentują POWRÓT Kasi Cichopek do Polsatu: "Dużo się dzieje wokół niej"

Po zwolnieniu z "Pytania na Śniadanie" Katarzyna Cichopek szybko znalazła sobie nowe miejsce. Zaledwie kilka dni temu media obiegła wiadomość, że była gwiazda TVP pojawi się w roli prowadzącej na Sopot Hit Festiwal. W sobotni wieczór nadszedł ten moment i aktorka po wielu latach wróciła do Polsatu, gdzie w przeszłości prowadziła m.in. show "Jak oni śpiewają?" czy sopocki festiwal Top Trendy.

Tym razem Katarzyna Cichopek została zaproszona jako współprowadząca jubileusz Majki Jeżowskiej. Piosenkarka w rozmowie z "Pomponikiem" oceniła powracającą po latach koleżankę z show-biznesu, nie szczędząc jej ciepłych słów i komplementów. Jak podkreśliła Jeżowska, to właśnie Polsat uczynił z aktorki telewizyjną gwiazdę.

Kasia jest profesjonalistką. Pięknie wygląda. Wróciła po prostu do Polsatu, w którym kiedyś pracowała. To tutaj była odkryta do prowadzenia programów m.in. "Jak oni śpiewają". Polska zobaczyła, że Kasia może prowadzić programy, koncerty i festiwale. Dobra robota Kasiu - stwierdziła Jeżowska w pompon.

Gwiazdy komentują powrót Kasi Cichopek do Polsatu

Na komentarz zdecydowała się również Paulina Sykut-Jeżyna, która miała przyjemność poprowadzić z Kasią Cichopek koncert Majki Jeżowskiej. Nie jest tajemnicą, że gwiazdy w przeszłości miały już okazję razem pracować przy różnych formatach. Pogodynka w rozmowie z "Pomponikiem" pokusiła się na kilka słów dotyczących owych współprac.

My się z Kasią znamy i też lubimy. Dla mnie to taki powrót do przeszłości, bo kilka razy zdarzyło nam się pracować i zawsze to była bardzo udana i miła współpraca. Bardzo mi będzie miło stanąć dziś z Kasią na scenie - mówiła Paulina Sykut Jeżyna.

Gwiazda stacji skomentowała również decyzję Kasi Cichopek, która postanowiła nie udzielać wywiadów mediom. 41-latka zrobiła tylko jeden wyjątek, ucinając sobie małą pogawędkę wyłącznie z dziennikarzem Polsatu. Sykut Jeżyna nie ukrywała, że wokół aktorki było w ostatnim czasie spore zamieszanie, dlatego rozumie jej decyzję.

Wydaje mi się, że dużo na swoim Instagramie zamieściła. Nawet nie wiedziałam o tym. Myślę, że to jest sprawa Kasi, że dzisiaj nie rozmawia z wami. Jej decyzja i chyba nie ma tego, co oceniać, dużo się dzieje wokół niej i w jej życiu. Zwyczajnie może nie mieć na to ochoty - podkreśliła pogodynka w rozmowie z "Pomponikiem".

