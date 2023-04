Gwiazdy lansują się na Coachelli: Kendall Jenner, Hailey Bieber, Paris Jackson z dobermanem... (ZDJĘCIA)

Wniosek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale to towarzystwo jest żałośnie śmieszne.Kazdy sili się na oryginalność, ale ich zabiegi to krew w piach , nic z tego. To są nadęte zepsutym powietrzem balony, Myślace że są pępkiem świata, a są zwykłym nawozem dla robaków. Te miny i te zarozumiałe mimiki, za którymi nic nie stoi, tam nie ma żadnych sensownych myśli, to są niewolnicy własnego ego, zmysłów i trendów, wydmuszki. Co taka Paris reprezentuje? Kasę która odziedziczyła po swoim rzekomym ojcu? Jej największe dokonanie to bohomazy na ciele. Żenada, żałość, śmieszność. To całe towarzystwo nie warte obciętego paznokcia robotnika sezonowego zbierającego truskawki.