Gwiazdy lansują się na paryskim pokazie: wytworna Eva Longoria, eteryczna Rosie Huntington-Whiteley, stylowa Olga Kurylenko

!!!Konflikt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Telewizją Republika zatacza coraz szersze kręgi. wzywamy do bojkotu firm stających po stronie WOŚP w toczącej się medialnej wojnie. Napięcie pomiędzy Jerzym Owsiakiem a Tomaszem Sakiewiczem nie opada. Przed dwoma dniami ten pierwszy postawił ultimatum firmom współpracującym z WOŚP i reklamującym się w TV Republika. Podmioty te muszą wybrać, czy chcą nadal opłacać reklamy w prawicowej telewizji, czy być partnerem kierowanej przez Owsiaka fundacji. Wśród firm, które zrezygnowały z reklam jest m. in. Ikea, Otodom, Wawel, Pyszne.pl i Żabka. Biuro prasowe tej ostatniej wystosowało oświadczenie, w którym przeczytać możemy o wartościach sieci sklepów: „otwartość, wspieranie różnorodności i szacunek dla każdego człowieka”. Do ultimatum Owsiaka odniosła się również sieć sklepów Lidl, która zaprzestanie emisji reklam w TV Republika „w przypadku braku dojścia do porozumienia przez dwie strony tej dyskusji, tj. fundacji oraz stacji telewizyjnej”. Polacy w toczącym się konflikcie stoją po stronie stacji telewizyjnej. Naszym zdaniem Owsiak szantażuje firmy reklamujące się w Republice, a wycofywanie spotów pod naciskiem prezesa WOŚP to „niszczenie wolności słowa”. wzywamy do bojkotowania takich podmiotów i wpisania ich na czarną listę. dłużnym nie pozostał Tomasz Sakiewicz, który zapowiedział pozew przeciwko prezesowi WOŚP. Jego zdaniem ultimatum postawione firmom to „nieuczciwa konkurencja”. We wpisie na X Sakiewicz nazwał Owsiaka kłamcą i oskarżył go o „zastraszanie reklamodawców”.