Gwiazdy "Matrixa" pozują na premierze NOWEJ CZĘŚCI! (ZDJĘCIA)

Choć trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszej części "Matrixa" minęły już 22 lata. Film robił furorę na całym świecie i do dziś jest uważany za kultowe dzieło gatunku science fiction. Nic dziwnego, bo nie dość, że sama koncepcja życia w symulacji jest fascynująca, to jeszcze film zachwycał fenomenalnymi jak na tamte czasy efektami specjalnymi. Sukces zagwarantowała też świetna obsada aktorska.