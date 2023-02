Gwiazdy na BAFTA 2023: czarno-biała Kate Middleton, oryginalna Anya Taylor-Joy, Ellie Goulding w sukni z dekoltem (ZDJĘCIA)

Niedzielny wieczór zdecydowanie należał do gwiazd goszczących na 76. ceremonii wręczenia nagród BAFTA . "Brytyjskie Oscary" cyklicznie odwiedzane są przez największe nazwiska w przemyśle filmowym, ale nie tylko, bo na gali zdarza się brylować też muzykom, modelkom, a nawet samym royalsom.

Uczestnicy ekstrawaganckiej gali co roku starają się zabłysnąć, przywdziewając na siebie coraz to fikuśniejsze kreacje. Event każdorazowo staje się idealną okazją do zaprezentowania przez gwiazdy stylówek.