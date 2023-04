Gwiazdy na czerwonym dywanie "We will rock you": Mateusz Damięcki z żoną, ciężarna ukochana Tomasza Torresa... (ZDJĘCIA)

Z każdym kolejnym dniem możemy obserwować, jak słupki rtęci powoli pną się po ściankach termometrów, a co za tym idzie, celebryci coraz chętniej opuszczają swe luksusowe apartamenty, aby wziąć udział w publicznych wydarzeniach. W sobotni wieczór nadarzyła się ku temu znakomita okazja, bowiem w Teatrze Muzycznym Roma odbywała się premiera popularnego na zachodzie musicalu We will rock you. Frekwencja na czerwonym dywanie oczywiście dopisała.