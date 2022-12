Poruszony Mateusz Damięcki wyznaje: "Nie nadążam za niczym. ZAWODZĘ moją żonę non stop"

cuxx 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Bo dzis trzeba miec nie byc po co to wszystko wielkie domy drogie chalupy luksusowe samochaody i na to trzeba potem harowac by utrzymac jakie to glupie co ci ludzie wyprawiaja gdzie tak pedza nie maja czasu na rodzine dzieci to straszne nie lepiej pozyc skromniej i byc ze soba