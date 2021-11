Mateusz Damięcki odpowiada internautce ZGORSZONEJ wyznaniem, że "wyczuł coś na jądrze" (FOTO)

Kilka dni temu wyznaniem odnośnie swojego zdrowia podzielił się Mateusz Damięcki. Aktor pod zdjęciem w slipach opisał emocje , które towarzyszyły mu po tym, jak "wyczuł coś na jądrze". Był na tyle przerażony, że o niepokojącej zmianie nie powiedział nawet żonie. Choć ostatecznie lekarz, do którego się udał, wykluczył chorobę, 40-latek zdecydował się wykorzystać swoją historię do tego, by uświadamiać mężczyzn, jak ważne są regularne badania.

To, co miałem na jądrze okazało się niepokojące… z nazwy. EPIDIDYMIS - brzmiał wyrok. Świat zawirował, poczerniało mi przed oczami. Po chwili lekarz rozszyfrował łaciński hieroglif: To najądrze, jest tam, gdzie powinno być, nie za małe, nie za duże, anatomiczne. Gratuluję. Jest pan zdrowy! - czytamy w poście Mateusza.

Genialne! Nie wymyśliłbym tego! A słyszała Pani kiedyś o takim słowie jak profilaktyka? Mówić o raku po to, żeby inni nie musieli mieć amputowanego jądra? Mam nadzieję, że to, co Pani napisała to żart, który ma zwrócić swą abstrakcyjną kuriozalnością uwagę na problem. Bo jeśli nie jest to żart, to nie wiem już, co myśleć. Zdrowia dla Pani i syna. Mateusz - napisał pod najnowszą publikacją, pod którą zebrał szereg słów uznania od oburzonych reakcją kobiety obserwatorów.